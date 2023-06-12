В Коми продолжают расти зарплаты

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Заработные платы в Республике Коми продолжают расти. Вероятно, это продлится как минимум до конца 2023 года.

Как сообщают эксперты hh.ru, рост зарплат связан с нехваткой людей, поэтому новым сотрудникам работодатели готовы предложить более высокие зарплаты.

В Коми сильный прирост в предлагаемых зарплатах за май 2023 года произошел в сферах массового найма: продажи и обслуживания клиентов (с 36 800 рублей годом ранее до 39 400 рублей), автомобильном бизнесе (с 69 100 до 77 700 рублей), сельском хозяйстве (с 96 500 до 109 700 рублей), в маркетинге (с 35 300 практически до 70 000 рублей), а также в производственной сфере (с 66 900 до 74 100 рублей). Также рост зарплат наблюдается в сфере «Спортивные клубы, фитнес» (с 33 400 до 71 200 рублей), «Стратегия, инвестиции» (с 82 900 до 108 100 рублей) и «Искусство, развлечения» (с 45 400 до 68 633 рублей).

Рост зарплат в массовых и относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианную зарплату. Медиана предлагаемых зарплат в целом по стране на данный момент составляет 53 900 рублей (рост за год на 10%), а ожидаемых – 62 400 рублей (рост на 16%). В Коми ситуация аналогичная: в начале лета работодатели готовы платить до 62 000 рублей (+2% рост год к году), а соискатели хотят получать не меньше 55 200 рублей. Зарплатные предложения растут опережающими ожидания темпами.

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