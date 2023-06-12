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НовостиПроисшествия12 июня 2023 16:00

В Коми произошло массовое ДТП с участием автобуса

Есть пострадавший
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Ухте в результате массовой аварии пострадал человек. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

ДТП произошло на проспекте Ленина 11 июня. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, после чего врезался в стоящие автомобили «БМВ» и «Лада Гранта».

В результате массового ДТП пострадал 37-летний пассажир автобуса. Мужчина получил различные травмы.

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