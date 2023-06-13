В Коми есть риск возникновения ЧС из-за обвала грунта

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что этим летом в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе возможны провалы грунта из-за таяния подземного льда и мерзлых пород. Эксперты института сообщили, что на летний период этого года прогнозируется очень высокая активность комплекса термокарстового и криогенного процессов. В связи с этим ожидаются обвалы и осыпи горных пород. Ученые также отметили, что в связи с этим существует риск возникновения ЧС, передали РИА «Новости».

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