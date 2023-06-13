Жителей Коми предупреждают о новом обмане мошенников

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В Коми трое местных жителей стали жертвами мошенников. В общей сумме они потеряли более 780 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 69-летняя сыктывкарка, которая лишилась 320 тысяч рублей. По ее словам, ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он заявил, что на имя пенсионерки пытаются оформить кредит и заявку необходимо аннулировать. Для этого женщине нужно было установить приложение.

Для начала она скачала на смартфон приложение для разрешения удаленного доступа и ввела цифры, продиктованные собеседником. Поступившие в смс-сообщении коды, женщина также назвала преступнику. Через некоторое время на карту горожанки поступила сумма порядка 320 тысяч рублей, а позже они были списаны на неустановленный счет. О подобных фактах краж ей ранее было известно, но на момент общения со лжебанкиром, она не осознавала, что ее обманывают.

Так же ввести в заблуждение по идентичной схеме аферистам удалось еще двух пенсионеров из Печоры. Во время телефонного разговора со злоумышленниками потерпевшие, поверив в то, что неизвестные незаконно пытаются оформить на них кредит, установили специальное программное обеспечение, которое, со слов звонивших, должно было помочь сохранить их денежные средства. Однако по прошествии времени с банковских карт заявителей было похищено около 465 тысяч рублей, путем перевода на неустановленные реквизиты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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