В Коми рыбаки спасли застрявшего в воде жеребенка

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В Ижме рыбаки спасли жеребенка, который упал в воду. Бедное животное не могло выбраться на берег из-за песка, в котором оно застряло.

Заметили тонувшего жеребенка местные жители, которые приехали на берег Ижмы порыбачить. Один из мужчин заметил, как рядом стоит кобылица и не сводит взгляд с воды, оказалось, ее детеныш упал в воду.

Мужчины поспешили на помощь жеребенку. Оказалось, что животное сильно замерзло, а его ноги не двигались из-за судорог.

Потихоньку рыбаки вытащили жеребенка: сначала из воды, затем ― на возвышенность. Постепенно детеныш пришел в себя и пошел уже сам.

Рыбаки потратили больше часа на спасение животного. Поднимали мужчины его вдвоем, без подручных средств, передает БНК.

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