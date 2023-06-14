В Коми бывшему главврачу больницы вынесли приговор за мошенничество

Фото: администрация Печорского района.

Суд вынес приговор бывшему главврачу Печорской ЦРБ. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3 годам условного лишения свободы, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей и на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных полномочий в медорганизациях.

Бывший главврач больницы без согласования с Минздравом издал приказы о совместительстве в ковидном отделении, но не исполнял должностные обязанности по лечению больных коронавирусом. С 7 августа 2020 по 25 августа 2021 года он незаконно получил 1 млн 158 тысяч 655 рублей.

В прошлом году стало известно, что он занял должность в городской больнице Сыктывкара. На официальном сайте медицинского учреждения указано, что и на данный момент он является исполняющим обязанности главного врача.

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