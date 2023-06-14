В Сыктывкаре предпринимателям расскажут о социальных контрактах

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

В Сыктывкаре, в Нацбиблиотеке Коми (г. Сыктывкар, ул. Советская, 13) на семинаре «Социальная поддержка граждан по содействию занятости и открытию своего дела» расскажут, как получить соцконтракт и как и грамотно воспользоваться полученными деньгами. Спикерами выступят специалисты столичного Центра соцзащиты населения и Центра занятости.

Дата проведения 15 июня, время – 10:00. Регистрация проходит онлайн по ссылке: https://vk.cc/coL87k

Напомним, в Центре «Мой бизнес» Коми могут рассказать и о других мерах поддержки предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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