В Коми нашли опасные детские площадки

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В Коми прокуратура провела рейд по игровым и спортивным площадкам. Так, в нескольких районах и городах республики найдены опасные детские зоны.

Например, в Воркуте и Вуктыле обнаружены детские площадки, без документов на эксплуатацию, на самих сооружениях найдены следы коррозии и ржавчины, расслоение фанеры и болтающиеся крепежи.

В Княжпогостском районе и вовсе треть площадок из 45 опасны для жизни.

- В ходе визуального осмотра установлены такие нарушения, как отсутствие креплений, выступающие крепежные элементы, на одной из площадок был не закрыт канализационный люк, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также небезопасные площадки обнаружены в Сыктывкаре. Они располагаются в парке им. Кирова, у «Республиканского стадиона» и в сквере «Детский мир». Играющие на площадках ребята могут защемить себе пальцы, порезаться об острые предметы и споткнуться о выступающие элементы.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами гг. Инты, Сосногорска, Усинска, Ухты, Корткеросского, Койгородского, Ижемского, Сысольского, Сыктывдинского, Удорского районов, Эжвинского района г. Сыктывкара, Печорским межрайонным прокурором. Всего по итогам проверок выявлено более 120 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 31 представление. Устранение нарушений при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок находится на контроле территориальных прокуроров и прокуратуры республики.

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