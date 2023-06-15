Ольга Микушева официально стала главой стройжилтехнадзора Коми

В Коми Ольгу Микушеву назначили на должность руководителя региональной службы строительного, жилищного и технического надзора, избавив от статуса исполняющей обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

По предоставленным данным, Владимир Уйба уже подписал соответствующее распоряжение. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее было известно, что бывший руководитель службы покинул свой пост по собственному желанию. Об этом он написал в социальных сетях.

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