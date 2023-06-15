В Коми экс-работники крупной нефтегазовой компании собирали откаты с подрядчиков

Фото: Нина Юшкова.

В Усинске двое бывших работников крупной нефтегазовой компании, собиравших откаты с подрядчиков, отправятся в колонию. Суд приговорил их к 7 и 10 годам заключения, а также оштрафовал одного из них на 600 тысяч рублей и конфисковал денежные средства, полученные в качестве подкупа.

Двое мужчин, занимавших должности начальников отделов нефтедобывающей компании, на протяжении нескольких лет получали откаты от представителей подрядных организаций. Деньги они получали банковскими переводами и наличными.

Было доказано, что один из фигурантов уголовного дела за все время получил 33 млн рублей, второй - 5 млн рублей. В ходе судебного заседания свою вину мужчины не признали.

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