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НовостиОбщество16 июня 2023 5:45

Дом культуры под Усинском построят к ноябрю 2023 года

Об этом сообщил Николай Такаев
Источник:kp.ru
Фото: Николай Такаев/Вконтакте

Фото: Николай Такаев/Вконтакте

Глава администрации Усинска Николай Такаев сообщил, что в районе началось строительство Дома культуры. Речь идет о строительстве в деревне Денисовка.

По словам мэра, Дом культуры стал долгожданным проектом, над реализацией которого работали не первый год. Он отметил, что для отодвигания сроков начала были обоснованные причины. В настоящий момент уже начались земельные работы и планировка участка.

Николай Такаев сообщил, что известны и сроки окончания строительства. Предварительно дата назначена на ноябрь 2023 года.

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