В одном из поселков Коми ввели режим ЧС из-за ремонта наплавного моста

Фото: Нина Юшкова.

В связи с ремонтом наплавного моста в Югыдъяге ввели режим ЧС. Об этом в ходе прямой линии сообщил руководитель Усть-Куломского района Коми Сергей Рубан.

Ранее в Югыдъяге перестал действовать понтонный мост. Людей и продукты продукты питания перевозят на катерах по воде.

Завершение ремонта запланировано до конца лета 2023 года. Глава района надеется, что подрядная организация завершит работы раньше срока.

«Мы понимали, что ремонт наплавного моста нужен: обследование показало, что нижняя его часть находится в очень плохом состоянии. В середине мая мы получили уведомление о том, что понтон будет вытащен на берег до конца июля текущего года» ― рассказал Сергей Рубан.

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