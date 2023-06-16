Житель Коми изрезал ножом друга детства, у которого проживал с женой

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Суд вынес приговор 54-летнему жителю села Межег за то, что изрезал ножом друга. Его приговорили к трем года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подсудимый проживал с женой в доме друга детства, так как своего жилья у них не было. Второго августа прошлого года во время застолья между друзьями разгорелся конфликт, во время которого мужчина схватил нож и несколько раз ударил им в живот хозяина дома.

Вину свою подсудимый не признал. Он пытался оправдаться тем, что защищался от потерпевшего.

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