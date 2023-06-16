В Коми семейные пары за 70 лет совместного брака могут получить деньги

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В Республике Коми хотят поощрять семейные пары на 70 лет брака. Деньги получат три семьи - они проживают в Сысольском районе, Сосногорске и Ухте, сообщает БНК.

В июле 2022 года был подготовлен законопроект о предоставлении единовременной выплаты супружеским парам к годовщинам. За 50 лет совместной жизни было предложено выплачивать 5 тысяч рублей, за 55 лет - 6 тысяч рублей, за 60 лет - 7 тысяч рублей, за 65 лет - 8 тысяч рублей, за 70 лет - 9 тысяч рублей, за 75 лет - 10 тысяч рублей.

Также предлагается внесение поправок в региональный закон о соцподдержке населения, дополнив его единовременной выплатой в 50 тысяч рублей супругам, которые состоят в браке 70 и более лет и постоянно проживающим в Республике Коми более 20 лет.

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