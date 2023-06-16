В ДТП в Коми пострадала 25-летняя мотоциклистка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 июня, в Усть-Вымском районе опрокинулся мотоцикл Honda, в результате чего пострадала 25-летняя девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в девять вечера. 25-летняя девушка ехала на мотоцикле по автодороге Вогваздино – Яренск. На 25-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого Honda съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала мотоциклистка. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба и ссадина левой голени. Госпитализация девушке не потребовалась. Девушка была в мотошлеме.

У пострадавшей есть права на управление легковыми автомобилями. С 2016 года ее 98 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Прав на управление мотоциклом у девушки нет. Поэтому на нее составили еще один административный протокол.

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