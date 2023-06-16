В Коми пьяный водитель не справился с управлением и врезался в ограждение

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В Прилузском районе Коми пьяный водитель из Кировской области не справился с рулевым управлением и два раза въехал в барьерное ограждение. ДТП произошло на 595 км автодороги «Вятка», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На место направились сотрудники ДПС. В салоне автомобиля KIA Rio находились двое мужчин в нетрезвом виде. Ранее водитель уже был судим за нетрезвое вождение.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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