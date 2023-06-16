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НовостиОбщество16 июня 2023 9:20

В Коми за разглашение гостайны завели уголовное дело на правоохранителя

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

УФСБ по Коми возбудила уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов ХМАО за разглашение гостайны. Свою вину он отрицать не стал.

С декабря 2020 года по май 2021 года мужчина передавал жителю Сыктывкара в Интернете результате оперативно-розыскной деятельности своего отдела. В последующем они стали доступны третьим лицам.

Сейчас правоохранитель находится под подпиской о невыезде.

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