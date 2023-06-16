В Коми за разглашение гостайны завели уголовное дело на правоохранителя

Фото: Pixabay.

УФСБ по Коми возбудила уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов ХМАО за разглашение гостайны. Свою вину он отрицать не стал.

С декабря 2020 года по май 2021 года мужчина передавал жителю Сыктывкара в Интернете результате оперативно-розыскной деятельности своего отдела. В последующем они стали доступны третьим лицам.

Сейчас правоохранитель находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пьяный водитель не справился с управлением и врезался в ограждение (подробнее)