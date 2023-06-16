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НовостиПроисшествия16 июня 2023 9:50

В Коми псевдогадалке вынесли приговор за грабеж

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

52-летней псевдогадалке из Выльгорта вынесли приговор за грабеж. Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

2 января текущего года женщины продолжали празднование Нового года. Во время застолья подсудимая предложила приятельнице погадать и попросила золотую цепочку с крестиком. Получив украшение, она поспешила скрыться. Похищенное она сдала в ломбард и получила 18 тысяч рублей.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. В суде она заявила, что оставила себе цепочку с крестиком в качестве оплаты услуг по гаданию.

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