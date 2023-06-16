В Коми заметно снизилось заражение инфекционными и паразитарными заболеваний

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В Коми за январь - май 2023 года отмечено 203 755 случаев заболевания различными инфекциями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в прошлом году этот показатель был выше на 32,3%. В первую очередь, это связано с пандемией COVID-19 и ОРВИ. Однако же нынешний уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 5,7%, говорят специалисты.

За пять месяцев текущего года не зарегистрированы случаи брюшного тифа, острого гепатита В, цитомегаловирусной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита, генерализованной формы менингококковой инфекции, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, псевдотуберкулеза, туляремии, лептоспироза, листериоза, малярии, трихинеллеза.

Зарегистрировано снижение заболеваемости суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) – на 41,6%, в том числе ОКИ установленной этиологии – в 2,6 раз, из них ОКИ, вызванные вирусами – в 2,7 раз, из них вызванные ротавирусами – в 3,6 раз, вирусами Норволк – на 18,2%; ОКИ неустановленной этиологии – на 14,2%, ветряной оспой – на 5,3%, ВИЧ-инфекцией – на 16,3%, пневмонией внебольничной – на 36,4%, гонококковой инфекцией – на 15,6%, микроспорией – на 30,9%, чесоткой – 7,5%.

В январе - мае 2023 года на 15,7% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили 9,3 против 11,0 за аналогичный период 2022 года, в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания – на 17,4%. В 2 раза уменьшилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания. Поражённость педикулезом возросла на 5,3%.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезами – на 4,5%, энтеровирусной инфекцией – на 75 случаев, хроническими вирусными гепатитами – на 23,2%, в том числе хроническим ВГС – на 30,7%, скарлатиной – в 5,2 раз, инфекционным мононуклеозом – на 61,1%, чесоткой – на 13,3%.

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