В Коми выпустили из-под ареста члена КПРФ, обвиняемого в грабеже

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Постановление Сыктывкарского городского суда о продлении ареста сотрудника Коми отделения КПРФ Ильи Болобана отменили, и его отпустили домой. Соответствующее решение принял Верховный суд республики.

Как сообщалось ранее, члену КПРФ инкриминируют грабеж. По версии следствия, 27 марта Болобан избил журналистку, которая пришла в отделение, и украл у нее телефон. Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей. После этого сыктывкарец попытался выехать за пределы города. Болобана заключили под стражу по 5 июня. Суд учел, что телефон журналистки еще не нашли, а вызванный на допрос свидетель уехал из столицы Коми.

В пятницу, 16 июня, фигуранту избрали новую меру пресечения – запрет определенных действий. Болобану нельзя будет выходить из жилого помещения с 22.00 до 6.00. Эта мера пресечения будет действовать по 5 июля. Члену КПРФ также запретили общаться с потерпевшей и свидетелями. Исключения – это близкие родственники фигуранта и люди, живущие с ним в одном помещении.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд. Первое заседание назначено на 26 июня, передает БНК.

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