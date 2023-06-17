Житель Коми избил своего знакомого за отказ продать технику на его условиях

Фото: архив КП

В Сыктывкаре признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в мае прошлого года, когда пострадавший привел фигуранта уголовного дела к себе домой, чтобы продать ему домашний кинотеатр.

За технику он просил четыре тыс. руб., однако подсудимый согласился дать только тысячу, а после еще три тысячи. Когда владелец техники не согласился, злоумышленник начал ударять его в разные части тела, причинив тяжкий вред здоровью.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Суд ему назначил наказание в виде лишения свободы на три года заключения в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми изрезал ножом друга детства, у которого проживал с женой (подробнее)