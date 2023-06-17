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НовостиОбщество17 июня 2023 11:55

Житель Коми совершил ложный звонок в полицию, чтобы узнать о сожительнице

Женщина ушла от него из дома
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Инты привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции. По предоставленным данным, мужчину подтолкнуло на этот поступок желание узнать, где его сожительница.

В пресс-службе судов сообщили, что в течение двух недель он употреблял спиртные напитки, из-за чего его возлюбленная ушла из дома. В состоянии алкогольного опьянения он позвонил полиции и сообщил, что его сожительница уехала с неизвестными мужчинами на автомобиле.

При рассмотрении дела судья постановила оштрафовать нарушителя на тысячу рублей. Постановление пока что не вступило в законную силу.

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