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НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:00

В Коми в пожаре погиб мужчина

В МЧС назвали причину возгорания
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Накануне в Печорском районе пожар в квартире унес жизнь мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе МЧС по Коми. Трагедия произошла в поселке Сыня в многоквартирном доме по улице Восточной в 20:33. На место ЧП незамедлительно направились экстренные службы. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Возгорание было ликвидировано в 21:49.

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