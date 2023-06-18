Житель Сыктывкара получал бесплатно автомобили, обещая продавцам рассрочку

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Житель Сыктывкара обманом похищал деньги у жителей Коми. Также его вместе с соучастником подозревают в серии краж с дачных участков. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Подсудимый с сентября 2021 года по июнь 2022 года в Сыктывдинском районе совершал кражи с дачных участков. Два раза ему помог знакомый, который ранее был судим за аналогичные преступления. Сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.
В тот же период времени мужчина находил объявления о продаже автомобилей и предлагал продавцам продать ему машину в рассрочку. Потерпевшие передавали ему своих железных коней, а он распоряжался ими по своему усмотрению, однако денежные средства за них не отдавал. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей.
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