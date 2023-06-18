В Коми порванный карман куртки довел супругов до суда

Фото: Нина Юшкова.

Суд оштрафовал на 300 рублей 35-летнего жителя Микуня, который порвал куртку супруги. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в марте текущего года. Мужчина со своей супругой находился в гостях, и вдруг между ними произошел словесный конфликт, во время которого он схватил за карман куртки и порвал вещь.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Ущерб она оценила в 500 рублей.

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