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НовостиОбщество18 июня 2023 9:00

В Коми порванный карман куртки довел супругов до суда

Ущерб потерпевшая оценила в 500 рублей
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Суд оштрафовал на 300 рублей 35-летнего жителя Микуня, который порвал куртку супруги. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в марте текущего года. Мужчина со своей супругой находился в гостях, и вдруг между ними произошел словесный конфликт, во время которого он схватил за карман куртки и порвал вещь.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Ущерб она оценила в 500 рублей.

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