Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2023 10:00

21% жителей Сыктывкара считают себя ленивыми

Опрос провели эксперты сервиса SuperJob
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько процентов сыктывкарцев считают себя ленивыми.

Опрос показал, что ленивыми себя считают 21% опрошенных жителей Сыктывкара. Напротив, 75% отрицают у себя наличие данного качества.

Чаще всего ленивыми себя называют менеджеры по работе с клиентами и медсестры (по 24%), системные администраторы и юристы (по 28%), а также дизайнеры (32%), реже всего — врачи (11%), маркетологи, экономисты и учителя (по 15%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми порванный карман куртки довел супругов до суда (подробнее)