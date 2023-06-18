21% жителей Сыктывкара считают себя ленивыми

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Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько процентов сыктывкарцев считают себя ленивыми.

Опрос показал, что ленивыми себя считают 21% опрошенных жителей Сыктывкара. Напротив, 75% отрицают у себя наличие данного качества.

Чаще всего ленивыми себя называют менеджеры по работе с клиентами и медсестры (по 24%), системные администраторы и юристы (по 28%), а также дизайнеры (32%), реже всего — врачи (11%), маркетологи, экономисты и учителя (по 15%).

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