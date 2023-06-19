Жители Коми присоединятся ко Всероссийской «Минуте молчания»

Фото: архив КП.

В День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15 по московскому времени одновременно во всех российских регионах объявляется минута молчания. Подробности сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

Напомним, Коми АССР в годы Великой Отечественной была тыловым регионом, до которого немецкие войска не смогли дойти, тем не менее, жители республики вместе со всеми гражданами СССР участвовали в борьбе на фронте и активно работали в тылу. За годы войны через военкоматы республики на фронт ушли более 170 тысяч человек, в том числе 100 тысяч из мест заключения. Выходцы из Коми АССР воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. В первый период войны большая часть призывников республики ушла защищать Ленинград, Карелию, Заполярье. Воины Коми АССР пополнили ряды 26 дивизий.

Как говорится в сообщении пресс-службы, 22 июня по всей стране на одну минуту жизнь остановится. Люди вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века. В этот день жители Республики Коми услышат по телевидению и радио объявление минуты молчания, записанное диктором Игорем Кирилловым специально к этому дню, и удары метронома.

Между тем, Всероссийская акция «Минута молчания» проводится в целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 млн граждан, а также в целях обеспечения преемственности поколений россиян. Время проведения акции выбрано неслучайно – именно в этот момент 22 июня 1941 года наша страна узнала о начале Великой Отечественной войны.

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