В МВД Коми вернули украденный у студента пожилым рецидивистом кларнет

Фото: МВД Коми

В Сыктывкаре сотрудники полиции помогли вернуть кларнет местному студенту. В ведомстве сообщили, что учащийся музыкального колледжа оставил инструмент на скамье на центральной площади, когда этим воспользовался неизвестный.

Стоимость инструмента около 100 тыс. руб., поэтому пострадавший сразу же обратился в полицию. Похитителя обнаружили по камерам наблюдения. Им оказался ранее судимый пожилой мужчина.

Инструмент, по информации МВД Коми, он успел продать за небольшую сумму неизвестному. Вскоре покупателя кларнета тоже нашли, изъяв у него инструмент. Что касается похищенного имущества, то его вернули директору общеобразовательного учреждения.

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