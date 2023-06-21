Житель Коми жестоко расправился со своим отцом

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В Корткеросском районе Коми мужчина жестоко расправился со своим отцом. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Вопиющий случай произошел в январе текущего года. Отец и сын распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Подсудимый нанес своему родственнику 51 удар ногами и руками по телу и голове.
Несчастный скончался в карете скорой помощи. Свою вину мужчина признал.
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