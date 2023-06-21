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НовостиОбщество21 июня 2023 10:49

В Центр СПИД Сыктывкара поступило новое оборудование

Об этом рассказали в Минздраве Коми
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Центр СПИД г. Сыктывкар поступило современное оборудование, предназначенное для ПЦР-диагностики вирусных гепатитов. Об этом рассказали в Минздраве Коми.

Главным преимуществом ПЦР-диагностики является то, что благодаря данному методу можно выявить инфекцию на ранних стадиях заражения. Это позволяет начать лечение вовремя и избежать хронизации процесса, а также других неприятностей.

Сдать анализы можно в будни с 10:00 до 12:00 по адресу: Сыктывкар, улица Пушкина, 103 (вход с торца в цокольный этаж).

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