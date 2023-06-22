Жительница Ухты пыталась подкупить полицейского за 400 тысяч рублей

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В Коми возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в даче взятки полицейскому 37-леттней жительницы Усинска. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По предоставленным данным, в июне 2023 года фигурантку уголовного дела задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Женщина предложила полицейскому незаконное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ее отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи собирают доказательную базу.

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