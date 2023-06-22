Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 5:15

Жительница Ухты пыталась подкупить полицейского за 400 тысяч рублей

В настоящий момент она арестована
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой в даче взятки полицейскому 37-леттней жительницы Усинска. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По предоставленным данным, в июне 2023 года фигурантку уголовного дела задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Женщина предложила полицейскому незаконное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ее отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи собирают доказательную базу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ухтинец до смерти избил собутыльника и получил почти 7 лет колонии (подробнее)