В Коми начался сезон вертолетных туров на Северный и Приполярный Урал

Фото с сайта rkomi.ru

В Коми стартовал летний сезон вертолетных туров на Северный и Приполярный Урал. Об этом сообщила руководитель туроператора «Другая планета» Людмила Нечитаева.

Полеты начались 17 июня с короткого маршрута Ухта – плато Маньпупунер – Ухта. В субботу, 24 июня стартуют длительные рейсы. Они предусматривают посещение перевала Дятлова, Национального парка «Югыд ва», а также гор Манарага и Народная. Длительность туров составляет от одного до трех дней.

Раньше вертолеты летали лишь до Северного Урала. Однако последние несколько лет имеется возможность посетить и Приполярный Урал, который является более популярным направлением. Нечитаева отметила, что 60% туристов – жители Коми. Она добавила, что летние туры более экономичные, и поэтому спрос на них выше.

Все групповые туры стартуют в Ухте, индивидуальные возможны из Усинска, Печоры. Кроме того, в 2023 году вертолеты начнут летать из Воркуты. Сезон продлится до 15 сентября, передает «Комиинформ».

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