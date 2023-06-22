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НовостиОбщество22 июня 2023 12:45

В Коми выявили 12 случаев самовольного вмешательства в газовое оборудование

Жителям напомнили об опасности подобных действий
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В службе стройжилтехнадора сообщили, что с начала 2023 года в республике обнаружили 12 случаев вмешательства в систему газового оборудования.

В ведомстве уточнили, что речь идет о самовольном переустройстве плит, водонагревателей, котлов и прочее. Сообщается, что подобные факты выявлены во время техосмотра газового оборудования. При плохом раскладе это выясняется после аварий.

Представители службы напомнили, что для любых манипуляций с газовым оборудованием нужно обращаться к специализированной организации.

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