Под Сыктывкаром «десятка» задним ходом сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 21 июня, в Сыктывдинском районе ВАЗ-21102 задним ходом сбил женщину 1978 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.45 в Выльгорте. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Шоссейной в сторону трассы Чебоксары – Сыктывкар. Напротив дома №18 водитель двигался задним ходом и сбил женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы ног и головы, а также ссадины кистей рук. Госпитализация женщине не потребовалась.

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