При демонтаже здания в Коми погиб разнорабочий

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Следственный комитет Коми сообщил, что в Удорском районе завершили расследование уголовного дела в отношении замдиректора строительной компании. Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности во время работ, что привело по неосторожности к гибели человека. В ведомстве сообщили, что в сентября 2022 года в одном из сел во время демонтажа многоквартирного дома обвалились стены и кровля. В результате случившегося разнорабочий скончался.

По версии ведомства, обвиняемый не обеспечил составление проектной документации по демонтажу дома, а также не обеспечил бригаду рабочих нужным оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Свою вину фигурант уголовного дела признал. В настоящий момент дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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