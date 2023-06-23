В Сыктывкаре на неделю отключат горячую воду

Фото: архив КП

В Сыктывкаре запланированы гидравлические испытания. По имеющейся информации, в период с 27 июня по 4 июля будут массовые отключения горчей воды.

По данным Сыктывкарских тепловых сетей, гидравлические испытания пройдут на участе тепломагистрали № 1 и в сетях от котельной "Кутузова". Горячую воду 27 июня отключат в домах на улицах Бабушкина, Интернациональной, Кирова, Красных Партизан, Кутузова, Крупской, Ленина, Перевозной, Максима Горького, Свободы, Озерной, Навигационной, Тентюковской, Свободы, Сорвачева, Советской.

На следующий день, 28 июня, отключения произойдут на Журавского, Ручейной.

Полный список адресов: Бабушкина 4,10;

Интернациональная 17, 64, 77, 85;

Кирова 1, 20, 22, 24, 28, 36;

Красных Партизан 42, 44, 46, 48;

Крупской 3, 3А, 7, 14;

Кутузова 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9/3, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 25, 34, 36;

Ленина 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 43;

Максима Горького 2, 9, 13, 13А, 15, 18, 20;

Навигационная 2;

Озерная 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23/8, 24, 25, 26, 27, 28;

Орджоникидзе 2, 2А, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18;

Перевозная 1, 4;

Свободы 10А, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62А;

Советская 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

Сорвачёва 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48А, 80;

Сплавная 1, 1А, 5;

Тентюковская 49, 63, 63Б.

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Свободы 10А, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62А;

Советская 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

Сорвачёва 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48А, 80;

Сплавная 1, 1А, 5;

Тентюковская 49, 63, 63Б.