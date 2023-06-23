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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:49

Житель Коми избил соседа за неудачную шутку

Инцидент произошел в конце августа прошлого года
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

42-летний житель Печоры избил соседа за неудачную шутку. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел в конце августа прошлого года. Печорец распивал спиртные напитки в гараже вместе с соседом, который в шутку назвал его неудачником из-за невезения с работой. Мужчина не оценил шутку приятеля и не менее 5 раз ударил его кулаком по лицу. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

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