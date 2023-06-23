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НовостиПроисшествия23 июня 2023 12:49

В Сыктывкаре работник получил травму при использовании электропилы

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Республики Коми расследует несчастный случай, в результате которого пострадал сотрудник пилорамы. Инцидент произошел 19 июня в Сыктывкаре.

По предварительным данным, мужчина получил тяжелую травму правого плеча при выполнении работ по распиловке и строганию древесины с использованием цепной электромоторной пилы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

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