В Сыктывкаре работник получил травму при использовании электропилы

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Республики Коми расследует несчастный случай, в результате которого пострадал сотрудник пилорамы. Инцидент произошел 19 июня в Сыктывкаре.

По предварительным данным, мужчина получил тяжелую травму правого плеча при выполнении работ по распиловке и строганию древесины с использованием цепной электромоторной пилы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

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