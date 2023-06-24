Вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в Коми

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В Коми сегодня, 24 июня, официально начал действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона. В ведомстве напомнили , что принятые ранее поправки о дополнительных ограничениях уже вступили в силу. В частности, были скорректированы дни запрета, связанные со Днем молодежи.

Так, день запрета 27 июня был изменен на последнюю субботу июня. Ограничение на розничную продажу в ближайшие выходные исключено. Таким образом, продажу ограничили только на 24 июня.

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