Житель Коми в попытке получить приз лишился суммы денег

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В Воркуте местный 28-летний мужчина сообщил в полицию о том, что стал жертвой мошенников. По его словам неизвестные сообщили, что он стал участником розыгрыша призов и выиграл порядка 250 тысяч рублей.

После этого звонивший сообщил, что для того, чтобы забрать приз, нужно заплатить комиссию. Мужчина выполнил просьбу и перевел более трех тысячи рублей. После этого незнакомец исчез. В МВД признали местных жителей соблюдать бдительность и не вестись на провокации незнакомцев.

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