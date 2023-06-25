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НовостиОбщество25 июня 2023 15:00

В Сыктывкаре затягивается ремонт улицы Индустриальной

Процент выполнения работ составляет 62%
Источник:kp.ru
Фото: «Дорожное хозяйство».

Фото: «Дорожное хозяйство».

В столице Коми затянулся ремонт улице Индустриальной. Данную улицу капитально ремонтируют с 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Директор «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев рассказал, что ремонтные работы ведутся в умеренном темпе, однако существует срок срыва сдачи объекта. По данным на 23.06.2023, процент выполнения работ составляет 62%.

Завершение ремонта запланировано на конец июля, что позже срока сдачи на 2 недели.

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