Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 11:19

Житель Коми отсудил более миллиона рублей за упавший на машину фонарный столб

Ответчиком выступала управляющая компания
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Ухтинец отсудил более миллиона рублей за упавший на машину фонарный столб. Дело было рассмотрено в городском суде.

По материалам дела, сотрудники УК пилили тополя, и вдруг одна из веток повисла на проводах. После этого электроопора рухнула на автомобиль истца.

Ответчиком выступала управляющая компания. Позже в качестве соответчика была привлечена организация, занимавшаяся опиловкой.

Суд пришел к выводу, что претензии к соответчику необоснованны, так как управляющая компания вопреки техрегламенту своевременно не выполняла необходимые мероприятия по уходу за деревьями на придомовой территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в квартирах особых семей установят пожарные извещатели (подробнее)