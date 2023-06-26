Житель Коми отсудил более миллиона рублей за упавший на машину фонарный столб

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Ухтинец отсудил более миллиона рублей за упавший на машину фонарный столб. Дело было рассмотрено в городском суде.

По материалам дела, сотрудники УК пилили тополя, и вдруг одна из веток повисла на проводах. После этого электроопора рухнула на автомобиль истца.

Ответчиком выступала управляющая компания. Позже в качестве соответчика была привлечена организация, занимавшаяся опиловкой.

Суд пришел к выводу, что претензии к соответчику необоснованны, так как управляющая компания вопреки техрегламенту своевременно не выполняла необходимые мероприятия по уходу за деревьями на придомовой территории.

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