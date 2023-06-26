В Коми виновник смертельного ДТП выплатит 1,5 млн рублей родным погибших

Фото: ГИБДД по Коми.

Водитель КамАЗа, устроивший смертельное ДТП в Прилузском районе Коми, выплатит родным погибших в 1,5 млн рублей. Также Верховный суд РК ужесточил ему наказание и отправил его на 3 года в колонию-поселение.

Трагедия произошла 4 декабря 2020 года недалеко от села Объячево. 64-летний водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Lada Priora.

В результате ДТП погиб 26-летний водитель легковушки. Также в ДТП пострадал 20-летний пассажир, у которого диагностировали травмы живота и позвоночника, ушиб и сотрясение мозга, ЧМТ и автотравму. Молодого человека госпитализировали в состоянии комы, спустя некоторое время он скончался в больнице.

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