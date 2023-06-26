В Коми оставили под арестом обвиняемого в поджоге здания ФСБ

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Обвиняемого в поджоге здания ФСБ в Усинске Евгения Заболотного оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел глубокой ночью 11 мая. Мужчина бросил в окно здания зажигательную смесь, однако стекло не разбилось, и устроить пожар усинцу не удалось. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу решением суда до 11 июля включительно.

Заболотный обжаловал это решение. Однако Верховный суд Коми оставил постановление без изменения.

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