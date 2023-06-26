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НовостиОбщество26 июня 2023 12:50

В Коми совершеннолетняя дочь получила от горе-отца 1,5 млн алиментов

Мужчине ограничили выезд за пределы РФ
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Горе-отец из Сосногорска выплатил своей дочери 1 млн 445 тысяч рублей алиментов. Долг перед ребенком был погашен, когда пристав обратилась в суд и потребовала ограничить право выезда должника за территорию России.

Мужчина переехал в среднюю полосу РФ, и каждый раз, когда сотрудница ФССП находила его место работы, он увольнялся. Денег и какого-либо имущества у него не было.

Пристав установила очередное место работы горе-отца , номер его телефона и проинформировала о том, что было направлено исковое заявление в суд об установлении временного ограничения на выезд за пределы России. Спустя несколько дней после разговора с сотрудницей ФССП мужчина добровольно погасил долг по алиментам, а также заплатил свыше 100 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.

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