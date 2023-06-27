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НовостиПроисшествия27 июня 2023 6:19

Житель Коми отправился в тюрьму за убийство 22-летней давности

Все произошло 18 марта 2001 года
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Ухты за убийство 22-летней давности. Его приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Все произошло 18 марта 2001 года. Несовершеннолетний ухтинец договорился с приятелем о совершении разбойного нападения. Подсудимый взял с собой нож, а его сообщник - обрез оружия.

Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего, который пытался оказать сопротивление. Ухтинец нанес ему более трех ножевых ранений, от которых нечастный скончался.

В содеянном мужчина раскаялся. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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