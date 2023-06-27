В Коми подросток скончался после приема наркотиков

Фото: Нина Юшкова.

В Сыктывдинском районе Коми подросток скончался после приема наркотиков. Выяснилось, что употреблять запрещенные вещества он научился у брата. Об этом рассказал замначальника отдела «А» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК Сергей Зеленкин.

14-летнего школьника вовлек в употребление запрещенных веществ его брат. Подросток приобрел запрещенное вещество, однако доза оказалась для него смертельной.

Сергей Зеленкин отметил, что в настоящее время в Печоре, Ухте, Воркуте и Сыктывкаре наблюдается напряженная ситуация с распространением и употреблением наркотиков.

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