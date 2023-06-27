В Сыктывкаре на сутки перекроют железнодорожный переезд

Фото: pxhere.com.
На ЖД переезде автодороги Сыктывкар-Ухта Печора-Усинск-Нарьян-Мар в связи с проведением работ по замене шпал будет введено временное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.
Работы по ремонту будут проводиться с 20:00 27 июня до 20:00 28 июня на участке Подъезд к промышленному узлу Эжвинский км 3+580.
Объезд временно будет осуществляться по улично-дорожной сети Сыктывкара.
«Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдения требований дорожных знаков, а также просит заранее планировать свой маршрут и следить за информацией, размещаемой на сайте Минстроя Республики Коми и Госавтоинспекции», - сообщили в ГИБДД по Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми подросток скончался после приема наркотиков (подробнее)