В Сыктывкаре на сутки перекроют железнодорожный переезд

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На ЖД переезде автодороги Сыктывкар-Ухта Печора-Усинск-Нарьян-Мар в связи с проведением работ по замене шпал будет введено временное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Работы по ремонту будут проводиться с 20:00 27 июня до 20:00 28 июня на участке Подъезд к промышленному узлу Эжвинский км 3+580.

Объезд временно будет осуществляться по улично-дорожной сети Сыктывкара.

«Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдения требований дорожных знаков, а также просит заранее планировать свой маршрут и следить за информацией, размещаемой на сайте Минстроя Республики Коми и Госавтоинспекции», - сообщили в ГИБДД по Коми.

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