В Коми за вырубку леса мужчина заработал судимость

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Вынесен приговор 65-летнему жителю поселка Комсомольска-на-Печоре за вырубку леса. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей, арестовал два трактора и прицеп, а также конфисковал две бензопилы.
В сентябре прошлого года мужчина отправился к заброшенной скважине на тракторе для сбора металла. Чтобы обеспечить проезд трактору, он спилил лесные насаждения.
Лесному фонду был причинен ущерб в размере 580 тысяч рублей.
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