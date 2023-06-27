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НовостиОбщество27 июня 2023 12:50

В Коми за вырубку леса мужчина заработал судимость

Сумма ущерба составила 580 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Вынесен приговор 65-летнему жителю поселка Комсомольска-на-Печоре за вырубку леса. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей, арестовал два трактора и прицеп, а также конфисковал две бензопилы.

В сентябре прошлого года мужчина отправился к заброшенной скважине на тракторе для сбора металла. Чтобы обеспечить проезд трактору, он спилил лесные насаждения.

Лесному фонду был причинен ущерб в размере 580 тысяч рублей.

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