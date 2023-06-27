В июле поезд Сыктывкар – Микунь не будет совершать рейсы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Сыктывкара в Микунь перестанет ходить поезд. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Уточняется, что мера временная.

Так, на основании запроса регионального министерства экономического развития и промышленности поезд прекратит рейсы на весь июль. В августе же два города свяжет поезд на паровозной тяге.

Подробную информацию можно узнать на сайте компании-перевозчика sevppk.ru, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).

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